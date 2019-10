Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einfamilienhaus im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots)

Durch die Haustür drangen Unbekannte am Freitag (25.10.), in der Zeit zwischen 8.00 und 14.00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße ein.

Bei ihrer anschließenden Suche im Gebäude nach Wertgegenständen, fielen ihnen mehrere hundert Euro und eine Lederjacke in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

