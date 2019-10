Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Innenstadt: Fußgängerin bestohlen

Unbekannter Fahrradfahrer reißt Handtasche von Arm

Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Dieb hat am späten Freitagabend (25.10.) in der Berliner Allee sein Unwesen getrieben und einer 40 Jahre alten Frau, die Handtasche gestohlen. Als Fußgängerin war die 40-Jährige dort gegen 22 Uhr unterwegs, als sich ihr der Täter unbemerkt, zwischen Spreestraße und Rheinstraße, von hinten, auf einem dunklen Mountainbike näherte, ihr beim Vorbeifahren die gelbe Handtasche von der Schulter riss und in Richtung der Innenstadt flüchtete. Eine unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung von der Polizei führte bislang zu keinem Erfolg.

Der Flüchtende wird als etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer roten Jacke mit schwarzer Kapuze, ähnlich einer Bomberjacke, und einer dunklen Hose bekleidet. Eine detaillierte Beschreibung zu seinem Fahrrad liegt derzeit nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und prüft einen möglichen Tatzusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Fall in der jüngsten Vergangenheit (wir haben berichtet).

Die Polizisten suchen darüber hinaus Augenzeugen der Tat und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Flüchtenden geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

