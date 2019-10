Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Unfallort: 64521 Groß-Gerau, Frankfurter Straße 32 Unfallzeit: Sonntag, 27.10.2019, 09:55 - 11:25 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren Pkw, in der Frankfurter Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am Fahrzeugheck fest. Im Unfallzeitraum ist offenbar ein unbekanntes Fahrzeug beim Aus- oder Einparken gegen den silbernen Mercedes gestoßen und hat diesen dabei beschädigt. Der Mercedes weist Kratzer an der Heckstoßstange (Höhe 40-42 cm) auf, außerdem wurden Rücklicht und Kofferraumdeckel in Höhe von 94-102 cm beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fremdschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152 175-13

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell