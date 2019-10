Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Am 24.10.2019 kam es in der Zeit von 11:30 Uhr und 16:00 Uhr in Heppenheim in der Karl-Busch-Straße Höhe Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch ein gelbes Fahrzeug ein am Straßenrand geparkter PKW beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim oder unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstraße

64646 Heppenheim

SB.: POK Alexander Hildenbeutel

Telefon: 06252 / 70 60

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell