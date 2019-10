Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal-Traisa: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Zwischen Freitag (25.10.) 20:00 Uhr und Samstag (26.10.) 10:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem roten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten grauen Opel Insignia auf dem Datterich-Parkplatz an der Ludwigstraße in Traisa. Am beschädigten Fahrzeug entstand dabei am hinteren rechten Radkasten und der Stoßstange ein Schaden von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen. Berichterstatter: POK Schwenn Polizeistation Ober-Ramstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Fabijan, PHK'in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell