Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Getränkemarkt im Visier von Kriminellen

Viernheim (ots)

Ein Getränkemarkt in der Heidelberger Straße geriet in der Nacht zum Freitag (25.10.), in der Zeit zwischen 4.00 und 5.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. In einem Büroraum erbeuteten sie anschließend aus einem Tresor Wechselgeld in noch unbekannter Höhe. Zudem verwüsteten die ungebetenen Besucher den Verkaufsraum und beschädigten eine Schrankverglasung. Sie ließen weiterhin alkoholische Getränke, Tabakwaren und Süßigkeiten mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommiussariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

