Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Apothekeneinbrecher von Anwohner überrascht

Bensheim (ots)

Eine Apotheke in der Europa-Allee geriet in der Nacht zum Freitag (25.10.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter schlug eine Scheibe zum Gebäude ein und bemerkte anschließend offenbar, dass ein Anwohner auf die Tat aufmerksam wurde. Daraufhin gab der Unbekannte Fersengeld und flüchtete vom Tatort. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen, an der auch ein Polizeihund beteiligt war, verlief bislang ergebnislos.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

