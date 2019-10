Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Einbruch in Metzgerei/Kripo sucht Zeugen

Fränkisch-Crumbach (ots)

Ein Metzgereibetrieb im Siedlerweg geriet in der Nacht zum Freitag (25.10.), gegen 3.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in den Verwaltungsbereich der Metzgerei. Dort suchten die Einbrecher anschließend in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und öffneten diese teils gewaltsam. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Unbekannten aber immerhin schon einmal einen Schaden von rund 1500 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

