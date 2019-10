Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Alarmanlage schlägt Tankstelleneinbrecher in die Flucht

Oberzent (ots)

Die Alarmanlage einer Tankstelle in der Erbacher Straße in Hetzbach, schlug in der Nacht zum Freitag (25.10.), gegen 2.00 Uhr, einen ungebetenen Besucher in die Flucht.

Der Täter drang zunächst durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein, wurde anschließend beim Betreten der Räumlichkeiten aber offenbar vom Alarm überrascht. Der Kriminelle flüchtete daraufhin sofort unerkannt vom Tatort.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530

