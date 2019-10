Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Reinheim - Zeugenaufruf

Reinheim (ots)

Am Donnerstag, dem 24.10.2019 wurde zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr in der Ludwigstraße in Reinheim ein am Fahrbahnrand geparkter, dunkelblauer Ford Ka durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 700EUR.

Der Unfallverursacher, bei dem es sich aufgrund der Spurenlage vermutlich um ein weißes Fahrzeug handelt, das die Ludwigstraße aus Richtung Groß-Bieberau kommend in Richtung Stadtmitte Reinheim befuhr, entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: Maier, POK, Pst. Ober-Ramstadt.

