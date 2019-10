Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: 80 Dosen Wurst aus Verkaufswagen gestohlen

Reichelsheim (ots)

Aus einem in einer Lagerhalle in der Ostertalstraße in Ober-Ostern abgestellten Verkaufswagen, ließen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (24.10.) unter anderem achtzig Dosen Wurst mitgehen. Zudem fielen den ungebetenen Besuchern Bargeld, mehrere Schlüssel und persönliche Dokumente in die Hände. Der Schaden beträgt nach erster Einschätzung rund 600 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib der gestohlenen Wurstwaren geben kann, wird gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell