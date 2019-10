Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Griesheim: Lastwagen beschädigt Oberleitung/Schienenersatzverkehr eingerichtet

Darmstadt-Griesheim (ots)

Mit seinem Aufbau beschädigte der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstagmittag (24.10.), gegen 13.40 Uhr, das Spannungsseil der Oberleitung der Straßenbahn in der Wilhelm-Leuschner Straße, in Höhe des Kirchbergs. Der Schienenverkehr kam daraufhin im dortigen Bereich zum Erliegen.

Eine Gefahr für Personen bestand nicht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Heag Mobilo hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Für die Reparaturarbeiten wurde die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Kirchberg gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis zirka 18.00 Uhr andauern.

Der bei dem Unfall verursachte Schaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

