Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: In Moschee eingebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Auf bislang unbekannte Weise brach am frühen Mittwochmorgen (23.10) ein Dieb in die Moschee in der Bahnhofstraße ein. Nach ersten Ermittlungen gelangte der Täter in der Zeit zwischen 03.50 Uhr und 04.05 Uhr in die Räumlichkeiten, aus denen er Bargeld erbeutete. Anschließend flüchtet der Eindringling unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Wie sich später herausstellte, soll der Mann während der Tat mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, die mit weißen Aufdrucken versehen war, bekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine dunkelblaue Hose sowie Nike Air Max 720. Die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder der Tat geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell