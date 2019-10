Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Wohnhaus in der Oderstraße geriet am Mittwoch (23.10.), in der Zeit zwischen 15.00 und 20.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen mehrere hundert Euro in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

