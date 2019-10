Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Mit dem Führerschein nicht so ernst genommen

Erbach (ots)

Eine Polizeistreife aus Erbach kontrollierte am Mittwochvormittag (23.10.) einen 20-jährigen Autofahrer, der trotz bestehendem Fahrverbot hinterm Steuer seines BMW saß. Die Fahrt durch die Innenstadt endete in der Straße "Am Drachenfeld". Auf der Wache erstatteten die Beamten Anzeige. Als der 20-Jährige abgeholt wurde, stellten die Polizisten außerdem fest, dass der Lenker des vorgefahrenen Dacia's noch nie einen Führerschein besessen hat. Zudem ist das Auto seit Ende September nicht mehr versichert. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird jetzt auch ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-jährigen Abholer geführt.

