Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Beerfelden: Kriminelle tragen Fernseher aus Einfamilienhaus

Oberzent (ots)

Der Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Gammelsbacher Straße im Ortsteil Beerfelden wurde am Dienstagspätnachmittag (22.10.) der Polizei gemeldet. Offensichtliche Aufbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Die Täter entwendeten neben 50 Euro Bargeld einen Flachbildfernseher. Die Tatzeit liegt bis zum letzten Freitag (18.10.) zurück.

Wer hat zur Tatzeit Personen am oder im Haus bemerkt? Wer konnte beobachten, dass ein Fernseher aus dem Haus getragen wurde? Hinweise zu dem Fall bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell