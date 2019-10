Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Scheibe am "Alten Rathaus" beschädigt

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Erbach (ots)

Nachdem ein Scheibenelement an der Eingangstür zum "Alten Rathaus" am Marktplatz beschädigt wurde, hat die Polizei am Dienstag (22.10.) ihre Ermittlungen aufgenommen. Das Loch in der Scheibe entstand nach ersten Feststellungen am letzten Sonntag (20.10.), zwischen 10 Uhr und 17 Uhr.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (DEG) der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

