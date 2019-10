Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Nach Unfall geflüchtet - Hoher Schaden

65451 Kelsterbach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 22.10.19, 21:00 Uhr bis Mittwoch 23.10.19, 05:30 Uhr wurde in der Dreieichstraße ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer PKW Seat durch ein unbekanntes Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt und hierbei noch nach vorne auf den Gehweg geschoben. Hierbei entstand Sachschaden von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06107-71980 bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden.

