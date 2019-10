Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Mehrere Tausend Euro Schaden nach Tankstellenaufbruch

Kripo sucht Zeugen

Birkenau (ots)

Mit einer Blechschere und anderem Werkzeug bahnten sich Einbrecher am Mittwochmorgen (23.10.) durch die Außenwand des Tankstellengebäudes in der Hauptstraße einen Weg in das Gebäude. Dort landeten sie in den Büroräumen. Der dabei entstandene Sachschaden ist mindestens 8000 Euro hoch. Aus dem Raum nahmen die Täter Kasseneinsätze mit Wechselgeld an sich. Die ausgeleerten Kassetten ließen sie auf ihren Fluchtweg über das Nachbargrundstück zurück. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 2.25 Uhr und 2.45 Uhr. Die erste Auswertung der Überwachungsanlage zeigt einen Täter, der mit einer Sporthose bekleidet war. Er trug schwarze Sportschuhe der Marke Puma.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die zur Tatzeit oder unmittelbar danach Personen im Bereich der Tankstelle beobachtet haben. Hinweise können auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 7060 gemeldet werden.

