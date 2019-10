Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Verunfallter Motorroller mit gestohlenen Kennzeichen/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Am Montag (21.10.), gegen 13.00 Uhr, bemerkten Anwohner einen in der Römerstraße abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Taiwan, an dem sich frische Unfallspuren befanden. Am Roller waren die im Jahr 2016 in Worms gestohlenen Versicherungskennzeichen 562 KIY angebracht. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Die Polizei stellte das motorisierte Zweirad sicher und fragt nun: Wer kann Hinweise zum Besitzer des Motorrollers geben oder hat einen Unfall mit einem solchen Roller bemerkt?

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

