Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Jugendliche fordern Geld und schlagen Passanten im Stadtpark

Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Zwei noch unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag (22.10.) ihr Unwesen im Ober-Ramstädter Stadtpark getrieben und dort, kurz nach 17 Uhr, einen 17 Jahre alten Besucher der Grünanlage aufgefordert, sein Kleingeld herauszugeben. Weil der junge Passant aus Otzberg sich weigerte den Forderungen der Kriminellen nachzugehen, schlug einer der Täter dem jungen Mann unvermittelt in das Gesicht. Dabei fiel seine Brille zu Boden und ging zu Bruch.Das kriminelle Duo nahm Reißaus in unbekannte Richtung.

Beide werden als etwa 16 bis 17 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Sie sprachen Deutsch und hatten kurze Haare. Einer der Täter war circa 1,70 Meter groß, trug eine dunkle Jacke und hatte die Kapuze ins Gesicht gezogen. Sein Komplize soll etwas kleiner gewesen sein und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer roten Sweat-Jacke bekleidet.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) ermittelt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung auf öffentlichen Wegen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 35, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell