POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Terrassentür hält Hebelversuchen stand

Damstadt (ots)

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Dürersraße hat sich am vergangenen Wochenende bewährt und, glücklicherweise, den Hebelversuchen unbekannter Täter Stand gehalten.

Als die Bewohner des Hauses am Dienstagabend (22.10) zurückkehrten, hatten sie die Spuren der Kriminellen entdeckt und die Polizei verständigt. Diese ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls und grenzt anhand erster Erkenntnisse, den Tatzeitraum, zwischen Freitagabend (18.10.), 18 Uhr und Dienstagabend (22.10.), 18 Uhr, ein. Innerhalb dieses Zeitraumes hatten die Täter offenbar die Abwesenheit der Besitzer ausgenutzt und versucht gewaltsam in das Einfamilienhaus zu gelangen. Am Widerstand der Tür gescheitert, ließen die Kriminellen von ihrem weiteren Vorhaben ab und traten die Flucht an.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

