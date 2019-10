Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Reifen an geparkten Fahrzeugen beschädigt/ Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (20.10.) auf Montag (21.10.), wurden in der Straße Prinz-Christians-Weg insgesamt neun Reifen geparkter Fahrzeuge derart beschädigt, dass diese luftleer waren. Die Polizei sucht nun Zeugen oder Personen, die Hinweise bezüglich der Aufklärung des Sachverhalts geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Berichterstatterin: Schneider, PK'in (1. Polizeirevier)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell