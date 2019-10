Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und fünf Leichtverletzten auf der L 3094 bei Dieburg.

Dieburg (ots)

Am Dienstag, den 22.10.2019, ereignete sich gegen 11:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 3094 zwischen Dieburg und Messel, bei dem fünf Personen verletzt wurden und zwei Autos in der Böschung landeten.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhren die beiden Fahrzeuge hintereinander die L 3094 von Messel kommend in Richtung Dieburg. An einer Kreuzung zu einem Waldweg wollte der vorausfahrende 65-jährige Fahrer aus Darmstadt seinen Honda wenden. Hierbei beachtete er jedoch nicht den hinter ihm fahrenden Opel, in dem zwei 38- und 27-jährige Griesheimer saßen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurden die Autos in die gegenüberliegende Böschung geschleudert und rutschten dort den Abhang hinunter.

Ein glücklicherweise bereits gefällter Baum bremste den Sturz, wobei der Opel jedoch auf dem umliegenden Stamm zum Stehen kam.

Durch den Aufprall wurden die beiden Opel-Insassen, sowie der Fahrer des Hondas und seine beiden 24 und 26 Jahre alten Begleiterinnen leicht verletzt.

Dem Beifahrer des Opels gelang es nur mit Hilfe des Rettungsdienstes die Böschung zur Straße zu erklimmen. Insgesamt waren fünf Rettungswagen eingesetzt, welche die Verletzten in umliegende Krankenhäuser verbrachten.

Die Bergungsarbeiten der beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge gestalteten sich allerdings recht schwierig, da diese recht weit den Abhang herunter gerutscht waren. Durch die professionelle Arbeit der zwei herbeigerufenen Abschleppdienste konnten die Fahrzeuge jedoch aus dem Dickicht befreit und abtransportiert werden.

Die L 3094 war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt.

