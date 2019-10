Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Mercedes Sprinter "DA-LE 100" gestohlen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (22.10) angezeigt wurde, sollen Diebe einen grauen Mercedes Sprinter aus dem Haubachweg entwendeten haben. Bislang ist noch unklar, wie die Täter, in der Zeit zwischen Dienstag (15.10) und Sonntag (20.10), in den Besitz des Fahrzeugs gelangen konnten. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Zuletzt war der graue Sprinter mit dem Kennzeichen DA-LE 100 versehen. Die Beamten des Kommissariats 21-22 in Darmstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu der Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Sprinters geben können (06151/969-0).

