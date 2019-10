Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbrüchen im Hotel und Geschäft gesucht

Viernheim (ots)

Nach dem Einbruch in einem Hotel in der Mannheimer Straße/ Nähe "Am Kapellenberg" haben die Täter einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Wertsachen fielen den Kriminellen in der Nacht zum Dienstag (21. - 22.10.) nicht in die Hände. Auf der Suche danach wurden jedoch Türen und Schubladen aufgebrochen. Wie die Einbrecher ins Hotel eingedrungen sind, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso, ob dieselben Täter in einem Geschäft für Luftballone im Bereich des Rhein-Neckar-Zentrums eindrangen. Die aufgebrochene Eingangstür und Registrierkasse wurden am Dienstagvormittag entdeckt.

Hinweise zu den Fällen nehmen die Ermittler (DEG) in Viernheim unter der 06204 / 93770 entgegen.

