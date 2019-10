Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Balkenmäher in Brand

Schaafheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagabend (21.10) ein Balkenmäher in einer Scheune im Eichenweg in Brand. Ein aufmerksamer Spaziergänger bemerkte gegen 18.20 Uhr die stark rauchende Maschine und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die freiwillige Feuerwehr aus Schaafheim rückte aus und löschte das entstehende Feuer rasch. Weshalb der etwa 4000 Euro teure Balkenmäher in Brand geriet, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen zum Brandgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

