Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Innenstadt: Vier Kellerverschläge aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Vier Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in der Dolivostraße waren offenbar über das vergangene Wochenende ins Visier noch unbekannter Krimineller geraten. Am Dienstagmorgen (22.10.) hatten die Bewohner des Hauses die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem Fall und drei weiteren Versuchen eingeleitet sowie, anhand erster Erkenntnisse, die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Freitag (18.10.) und Montag (21.10.) eingegrenzt. Indem die Kriminellen die Vorhängeschlösser der Kellertüren aufbrachen, hatten sie sich gewaltsam Zugang verschafft und aus einem der Räume einen Subwoofer im Wert von rund 300 Euro mitgehen lassen.

Die Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690)

