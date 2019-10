Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Opfer mit Messer bedroht und bestohlen

Zwei 18-Jährige nach Raubüberfall in Untersuchungshaft

Rüsselsheim (ots)

Nachdem sie Ende Juli 2019 einen 19-Jährigen bedroht und bestohlen haben sollen (wir haben berichtet), sitzen zwei 18 Jahre alte Tatverdächtige nach ihrer Festnahme am Montag (21.10.) in Untersuchungshaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die beiden Heranwachsenden, die aus Rüsselsheim stammen, ihr Opfer gegen 2.20 Uhr an dem Samstag im Rugbyring auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle gestoppt. Mit einem Messer bedrohten sie den 19-Jährigen und forderten seine Wertgegenstände. Schließlich entwendeten sie sein Mobiltelefon und ergriffen zunächst unerkannt die Flucht. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei kamen die Fahnder auf die Spur der beiden 18-Jährigen. Aufgrund der Beweislage wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen über die Staatsanwaltschaft angeregt. Bei der Vollstreckung dieser Beschlüsse am frühen Montagmorgen wurden die Tatverdächtigen festgenommen. Gegenüber den Ermittlern räumten sie die Tat ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Festgenommenen anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl und schickte sie in eine Haftanstalt. Die Ermittlungen zu weiteren, mutmaßlichen Taten des Duos dauern an.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4328858

