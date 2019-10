Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und zwei PKW mit Totalschäden

Babenhausen (ots)

Am Dienstag, den 22.10.2019, gg. 05.45 Uhr, befuhr ein 46 Jahre alter Mann aus Babenhausen mit seinem PKW auf der Verlängerung der Darmstädter Straße/ Außerhalb Babenhausen in Richtung Konfurter Mühle und wollte anschließend auf die B 26 in Fahrtrichtung Dieburg auffahren. Beim Auffahren auf die B 26 beachtete er jedoch nicht die Vorfahrt des 34 Jahre alten Mannes aus Erlenbach/ Main, welcher mit seinem PKW von Babenhausen kommend in Richtung Dieburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden. Beide Fahrer wurden dennoch vorsorglich zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten deshalb abgeschleppt werden. Durch den Zusammenprall wurde die gesamte Fahrbahn der B 26 an der Unfallörtlichkeit mit Fzg.-Teilen übersät und mit auslaufenden Betriebsstoffen der beiden Fahrzeuge stark verschmutzt. Die Feuerwehr Babenhausen wurde sowohl zur Unterstützung für die Verkehrsumleitungsmaßnahmen, als auch für die Fahrbahnreinigung angefordert. Zusätzlich war der Einsatz einer Kehrmaschine für die Fahrbahnreinigung erforderlich. Die Fahrbahn an der Unfallörtlichkeit musste für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde über die Ortsteile in beide Richtungen umgeleitet. Hierzu wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Berichterstatter: Hansmann, PHK

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell