Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Nach Ablenkungsmanöver in Ladenkasse gegriffen

Michelstadt (ots)

Um in die Kasse eines Motorradgeschäfts greifen zu können, lenkten vier Täter geschickt den Verkäufer ab. Das Quartett hat so 135 Euro erbeutet.

Am Montagnachmittag (21.10.) suchten drei Männer und eine Frau gegen 16 Uhr das Geschäft in der Frankfurter Straße auf. Während der Verkäufer von drei Personen vor dem Geschäft in ein Gespräch verwickelt wurde, nutzte der vierte im Bunde die Gelegenheit, sich unbemerkt hinter den Verkaufstresen zu begeben. Dort griff er in die Kasse und nahm das Geld an sich. Als der Diebstahl bemerkt wurde, war das kriminelle Quartett schon weg.

Die Personengruppe ist laut Zeugenangaben zwischen 16 und 18 Jahre alt. Das Ablenkungsgespräch führt ein etwa 1,85 Meter großer Mann, der eine dünne Gestalt hat. Er trug eine Jogginghose und eine schwarze Mütze. Zudem hat er einen kurz gewachsenen Vollbart.

Der Komplize, der im Laden in die Kasse griff, ist schätzungsweise 1,85 Meter groß. Er war mit einer weißen Trainingsjacke bekleidet. Die weiße Basecap trug er mit dem Schild nach hinten.

Die Gruppe flüchtete in Richtung Michelstädter Bahnhof.

Wer zur gesuchten Personengruppe Hinweise geben kann oder zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

