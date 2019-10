Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Alkoholisierter Ladendieb festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann wurde nach einem Ladendiebstahl am Montagabend (21.10.) festgenommen und muss sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Kurz vor 18 Uhr wollte der Tatverdächtige zusammen mit zwei bislang noch unbekannten Komplizen mit einem mit Alkohol und Lebensmittel befüllten Einkaufswagen einen Supermarkt in der Adam-Opel-Straße verlassen. Nach Passieren des Kassenbereiches stoppten Mitarbeiter den 43-Jährigen, seinen beiden Mittätern gelang die Flucht. Der Ertappte, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat und mit 2,34 Promille erheblich alkoholisiert war, kam zur Blutentnahme mit auf die Wache und befindet sich seitdem in Polizeigewahrsam. Ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll, wird im Laufe des Dienstags geklärt.

