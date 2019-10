Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Geschwindigkeitsmessung vor Kindertagesstätte

Neun Verkehrsteilnehmer zu schnell

Kelsterbach (ots)

Nach Hinweisen von Anwohnern haben Polizeikräfte am Montagmittag (21.10.) eine Geschwindigkeitskontrolle in der Dahlienstraße durchgeführt. Vermehrt hatten sich Kelsterbacher Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei angerufen und "rasende" Verkehrsteilnehmer im Bereich einer dortigen Kindertagesstätte gemeldet. Dort wurde durch die Stadt eine Zone mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h eingerichtet. Innerhalb von nur 40 Minuten konnten durch die eingesetzte Streife insgesamt neun Verkehrsteilnehmer gestoppt werden, die zu schnell unterwegs waren. Mit einem Bußgeld und Punkt in Flensburg muss ein Verkehrsteilnehmer rechnen, der mit 32 km/h auf dem Tacho unterwegs war. Neben positiven Rückmeldungen von Anwohnern zeigten auch die Gestoppten Verständnis für die Polizeikontrolle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell