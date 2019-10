Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Trickbetrüger als "Falscher Polizeibeamter" aufgetreten

Echte Polizei warnt vor der Masche

Griesheim (ots)

Wie der Polizei am Samstagnachmittag (19.10) angezeigt wurde, soll ein Trickbetrüger als "Falscher Polizeibeamter" Beute gemacht haben. Zuerst nahm der Täter kurz nach 14 Uhr telefonisch Kontakt zu einer Seniorin aus der Pfungstädter Straße auf und gaukelte ihr vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Bei den Tätern habe man auch die Adresse der Angerufenen gefunden. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Innerhalb von 30 Minuten erschien der angebliche Polizist bei der Seniorin an der Wohnungstür und nahm ihre Wertgegenstände entgegen, die in einem Couvert verpackt waren. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Der vermeintliche Polizist soll etwa 40 Jahre alt und von kleiner Statur gewesen sein. Er sprach deutsch und war während der Tat dunkel bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 24 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Die echte Polizei warnt und gibt folgenden Tipps an die Hand: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die die örtliche Polizei oder die Notruf-/Einsatzzentralen der Polizei über die Notrufnummer 110.

Weitere Hinweise zur Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/616721842

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell