POL-DA: Fürth: Polizei sucht Zeugen nach einer möglichen Unfallflucht

Fürth (ots)

Nach einem möglichen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 15-jährigen Mädchen, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können.

Die Jugendliche lief nach dem Vorfall am Sonntag (20.10.) nach Hause. Die augenscheinlich oberflächlichen Verletzungen werden in einem Krankenhaus untersucht. Nach Angaben der 15-Jährige sei sie von einem blauen Audi auf der Bundesstraße 460/ Einmündung "Am Linnebach" angefahren worden. Der Fahrer soll sie gegen 18.30 Uhr beim Queren der Straße übersehen und seinen Weg in Richtung Fürth fortgesetzt haben.

Die Polizei in Heppenheim nimmt alle Hinweise hierzu auch unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

