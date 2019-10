Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Einbrecher schlagen Fenster zur Autowerkstatt ein

Höchst (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden sind in der Nacht zum Montag (20. - 21.10.) einem Autohaus in der Aschaffenburger Straße entstanden. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie eine Kamera. Nachdem ein Fenster zur Autowerkstatt eingeschlagen wurde, drangen die Täter in weitere Räume ein. Auch wurde ein Tresor, in dem Fahrzeugschlüssel aufbewahrt sind, aufgebrochen.

Wer in der Nacht Beobachtungen auf das Gelände des Autohändlers gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefon. 06252 / 7060.

