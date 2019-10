Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Groß-Umstadt: Kleidung aus Fahrzeugen gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Münster-Groß-Umstadt (ots)

Am Samstag (19.10) wurden der Polizei in Dieburg gleich zwei Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt.

In Münster entwendeten Diebe in der Nacht zum Samstag (17.-18.10) aus einem weißen Sprinter Kleidung, Schuhe sowie Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug war in der Straße "Auf der Beune" geparkt.

Bereits in der Zeit zwischen Donnerstagabend (17.10) und Freitagnachmittag (18.10) sollen in Groß-Umstadt Diebe aus einem weißen Auto Geld, Kleidungsstücke, sowie ein Mobiltelefon entwendet haben. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Sophie-Scholl-Straße geparkt. Der Gesamtwert der Beute beträgt schätzungsweise mehrere Hundert Euro.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Im Anschluss der Taten flüchteten die Diebe unerkannt.

Hinweise zu der Tat, den Tätern oder zum Verbleib der Beute, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg entgegen (06071/9656-0).

