POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Sicherheitsdienst attackiert/ Polizei nimmt 15 und 16-jährige Tatverdächtige fest

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem mehrere Jugendliche, im Alter von 14 bis 16 Jahren, Freitagnacht (18.10) zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vorerst verbal und später auch mit Gegenständen attackiert haben sollen, hat die Polizei in Pfungstadt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Kurz vor 23 Uhr soll der Sicherheitsdienst auf die Gruppe aufmerksam geworden sein, als diese sich unerlaubterweise auf dem Schulgelände in der Sandstraße aufhielten. Nach ersten Erkenntnissen sei es bei dem Versuch, die Jugendlichen des Platzes zu verweisen, zur Auseinandersetzung gekommen. Die Situation spitzte sich zu, als einer der beiden Sicherheitsmitarbeiter von einer Flasche am Kopf getroffen und dadurch leicht verletzt wurde. Erst, als die Polizei, mit Unterstützungen eines Diensthundes, eintraf, löste sich die Auseinandersetzung. Zwei, der insgesamt acht Jugendlichen, ergriffen die Flucht. In der Nacheile gelang es den Beamten einen 16-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Auch dieser soll bei der Auseinandersetzung verletzt worden sein, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Ein bei dem Festgenommenen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Ein weiterer 15-jähriger Tatverdächtiger sowie der Sicherheitsmitarbeiter wurden von der ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Im Rahmen der Fahndung nach dem zweiten Flüchtigen, konnte ein weiterer 15-jähriger Tatverdächtiger von den Beamten festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Gegen die beiden 15-Jährigen und den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei den anderen fünf Beteiligten wird derzeit eine Tatbeteiligung geprüft. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt zu melden (06157/95090).

