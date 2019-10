Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Industriegebiet: Einbrecher ertappt und in Flucht geschlagen

Darmstadt (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden hat ein bislang noch unbekannter Täter bei dem Einbruch in den Anbau eines Hauses in der Leydeckerstraße verursacht. Verdächtige Geräusche hatten den Bewohner des Hauses gegen 2.30 Uhr wach werden und nach dem Rechten sehen lassen. Dabei ertappte der Mann den Verdächtigen und schlug ihn durch sein unvermitteltes Auftauchen in die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Flüchtende Schleifwerkzeug im Wert von rund 300 Euro erbeutet haben. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

