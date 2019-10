Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gekipptes Fenster kein Hindernis für Einbrecher

Rüsselsheim (ots)

Ein gekipptes Fenster war für Einbrecher in der Zeit von Samstag (19.10.) bis Montag (21.10.) kein wirkliches Hindernis. Die bislang noch unbekannten Täter drangen hierdurch in das Innere des Bürocontainers in der Straße "Am Keglerheim" ein und durchsuchten sämtliche Einrichtungsgegenstände. Bei der Suche nach Beute entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro Bargeld, einen Koffer sowie eine Überwachungskamera. Mit dem Diebesgut entkamen die Täter anschließend unerkannt. Ihre Spuren wurden erst gegen 9 Uhr am Montag durch Zeugen entdeckt. Der Tatzeitraum reicht bis 14 Uhr am Samstag zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

