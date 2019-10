Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Nachtragsmeldung zu Raubüberfall auf Spielothek

29-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Groß-Zimmern (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Der am Samstagmorgen (19.10, wir haben berichtet) festgenommene 29-jährige Tatverdächtige ist in Untersuchungshaft. Eine von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragte Wohnungsdurchsuchung bei dem 29-Jährigen führte zu diversen Sicherstellungen von Beweismittel, die den Tatverdacht erhärteten. Das Amtsgericht erließ daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 29-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird auch ein möglicher Tatzusammenhang mit dem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Groß-Zimmerner Kirchstraße vom Mittwoch (16.10, wir haben berichtet) geprüft.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4408410 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4408403 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4402235

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell