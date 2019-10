Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Streife stellt Schlagstock bei 26-Jährigem sicher

Riedstadt (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein 26 Jahre alter Mann nach seiner Festnahme am Sonntagnachmittag (20.10.) verantworten. An einer Bushaltestelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Stadtteil Erfelden war der Riedstädter mit einer Gruppe in Streit geraten, in dessen Verlauf der Tatverdächtige auf einen Kontrahenten einschlug und anschließend das Weite suchte. Eine alarmierte Streife konnte den Beschriebenen einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Polizisten bei ihm einen Teleskopschlagstock sicher. Da er zudem mit 1,12 Promille erheblich alkoholisiert war, musste er die Beamten zur Blutentnahme mit auf die Wache begleiten. Im Anschluss kam der 26-Jährige zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle.

