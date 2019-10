Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-West: Unbekannter raubt Handtasche und flüchtet auf Fahrrad

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach einem Raub in der Rheinstraße, in Höhe einer Bankfiliale, am späten Samstagabend (19.10.), ist ein derzeit noch unbekannter Täter flüchtig. Gegen 22.30 Uhr hatte der Kriminelle auf einem Fahrrad dort eine 21-jährgige Fußgängerin überholt und ihr dabei gewaltsam die Handtasche von der Schulter gerissen. Glücklicherweise blieb die junge Frau dabei körperlich unverletzt. Mit der Tasche setzte der Mann anschließend seine Fahrt in Richtung des Luisenplatzes fort. Dort verlor sich jedoch seine Spur und die Fahndung nach ihm, blieb bislang ohne Erfolg. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Sein Erscheinungsbild wurde als nordafrikanisch wahrgenommen. Er trug eine dunkle Kappe auf dem Kopf, hatte einen 3-Tage-Bart und war mit einer hellgrauen Joggingweste sowie einer dunklen Weste bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen machen konnte oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 35, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell