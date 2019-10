Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ertappte Einbrecher ergreifen mit abgestelltem Auto die Flucht

Rüsselsheim (ots)

Mit einem abgestellten Fluchtauto gelang zwei ertappten Einbrechern in der Nacht zum Montag (21.10.) die Flucht. Beide waren nach derzeitigen Erkenntnissen zuvor in einen Laden eingebrochen. Gegen 2.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten zwei Eindringlinge in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Die Anwohner hatten Geräusche aus dem Anwesen vernommen und die Spuren der Kriminellen bemerkt. Auf Ansprache durch die Zeugen ergriffen die beiden bislang noch unbekannten Täter die Flucht. Vergeblich versuchten die couragierten Zeugen, die Diebe bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Unbekannten konnten sich jedoch befreien und in einen grauen oder silberfarbenen Golf steigen. Mit dem Fluchtwagen fuhren sie dann über die Grabenstraße in Richtung Rugbyring davon. Durch die Polizei wurde umgehend eine Fahndung nach den Fliehenden eingeleitet, bisher aber ohne Erfolg. Bei der Tatortaufnahme fiel den Beamten auch bei einem benachbarten Geschäft Aufbruchsspuren auf, die vermutlich ebenfalls auf das Konto derselben Täter gehen.

Ein Tatverdächtiger war circa 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte ein "südländisches" Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Hose und verlor bei der Flucht eine graue Jacke. Sein Komplize wird als 25 bis 28-jährig und zwischen 1,50 bis 1,60 Meter groß beschrieben. Sein äußeres Erscheinungsbild war ähnlich dem seines Mittäters. Er soll eine schwarze Hose und ein braunes T-Shirt getragen haben. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

