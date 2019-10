Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Schmuck bei Einbruch entwendet

Riedstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Veilchenstraße war in der Nacht zum Sonntag (20.10.) im Visier von Einbrechern. Zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am folgenden Mittag drangen die Kriminellen auf noch unbekannte Art und Weise in das Innere des Anwesens im Stadtteil Crumstadt ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt eingeleitet und hofft bei den Ermittlungen auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Das ermittelnde Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

