Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Durch die aufgehebelte Terrassentür sind bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Samstags (19.10.) in ein Einfamilienhaus in der Seegasse eingedrungen. Zwischen 9 Uhr und 21.10 Uhr gelangten die Kriminellen auf die Terrasse des Anwesens im Stadtteil Mörfelden und brachen die dortige Tür zum Inneren auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter bei ihrem Beutezug diversen Schmuck. Mit dem Diebesgut, dessen genauer Wert noch nicht abschließend feststeht, entkamen die Diebe anschließend unerkannt. Zeugen alarmierten später die Polizei. Die Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) hat die Ermittlungen zu den Flüchtigen aufgenommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

