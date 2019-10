Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Nagelstudio

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach dem Einbruch in ein Nagelstudio in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Georgenstraße, hat die Darmstädter Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Nacht zum Samstag (18.-19.10.) hatten sich die noch unbekannten Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft und auf der Suche nach Wertgegenständen unter anderem Bargeld aus einem Wechsel- und Trinkgeldbehältnis erbeutet. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Möglicherweise konnten die Diebe dabei beobachtet werden?

Hinweise, die der Aufklärung der Tat sowie der Identifizierung der Täter dienen, werden von den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690 , entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell