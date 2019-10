Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Festnahme nach Zeugenhinweis

Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizeikräfte am Samstagabend (19.10.) zwei Tatverdächtige nach dem Diebstahl aus einem Altkleidercontainer festnehmen. Zwei Komplizen gelang die Flucht, nach ihnen wird noch gefahndet. Gegen 23.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete vier Personen, die es im Hessenring auf den Container abgesehen hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen bereits sechs volle Kleidungssäcke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro aus dem Inneren herausgeholt und in einem nahen Gebüsch deponiert. Sofort alarmierte Streifen konnten noch am Tatort zwei 49 und 33 Jahre alte Männer festnehmen. Fliehen konnten hingegen zwei Mittäter. Beide Festgenommene, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, kamen auf die Wache und mussten jeweils 400 Euro an Sicherheitsleistung aufbringen. In dem eingeleiteten Verfahren müssen sie sich jetzt strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu den Komplizen dauern an.

