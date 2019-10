Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zwei auf einen Streich

Unbekannte entwenden zwei Wohnwägen

Bischofsheim (ots)

Zwei Wohnwägen im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro waren in der Nacht zum Samstag (19.10.) im Visier von Dieben. Gegen 9.45 Uhr am Samstagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl der beiden Anhänger, die auf einem Wohnwagenparkplatz in der Straße "In der Hochgewann" abgestellt waren. Die Kriminellen hatten es auf Wohnwägen der Marke Knaus Tabbert und Fendt mit den amtlichen Kennzeichen F-D 7145 sowie WI-JF 805 abgesehen. Der Tatzeitraum reicht nach derzeitigen Erkenntnissen bis circa 17 Uhr am Vorabend zurück. Beide Anhänger waren mit verschiedenen Diebstahlssicherungen ausgestattet. Wie die Kriminellen diese entfernen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittler der Polizei in Bischofsheim suchen jetzt Zeugen mit Hinweisen zum Verbleib der Wohnwägen sowie zu den bislang noch unbekannten Tätern. Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell