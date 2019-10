Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Raunheim (ots)

In der Mainzer Straße sind bislang noch unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Gegen 19.30 Uhr am Freitagabend (18.10.) gelangten die Kriminellen über den Garten an das Fenster des Anwesens und hebelten dieses auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie aus dem Inneren eine hochwertige Armbanduhr und flüchteten durch das Fenster, den angrenzenden Garten und in Richtung Ringstraße. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um zwei junge Männer gehandelt haben. Einer war zwischen 14 und 20 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug schwarze Kleidung und hatte eine schwarze Wollmütze auf dem Kopf. Über den Komplizen ist lediglich bekannt, dass er ebenfalls dunkel bekleidet gewesen sein soll. Eine Fahndung nach den beiden Fliehenden verlief noch ohne Erfolg. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt eingeleitete. Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

